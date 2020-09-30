Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам банка "Аркада"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 29 сентября начал выплаты средств вкладчикам банка "Аркада". Выплаты осуществляются по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания и по договорам банковского счета в пределах 200 тысяч гривен.



Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.



Как отмечается в сообщении, для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в любой из банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. Также нужен идентификационный налоговый номер.



"Выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тысяч гривен независимо от количества вкладов в одном банке", - говорится в сообщении ФГВФЛ.

