Россия оказалась хуже Украины по качеству управления страной

Россия оказалась в нижней части рейтинга Всемирного банка по качеству управления страной, отставая от Украины и опережая Белоруссию. Полная версия рейтинга опубликована на сайте организации.



Авторы рассчитывали результаты стран мира по шести критериям: качеству госрегулирования, подотчетности обществу, политической стабильности и отсутствию насилия, эффективности правительства, верховенству закона и контролю над коррупцией. Вместе они составляют единый рейтинг Всемирных управленческих индикаторов (WGI).



По итогам 2019 года Россия получила минус 0,43 балла по показателю качества госрегулирования (при возможном разбросе баллов от минус 2,5 до плюс 2,5). Только 36,1 процента стран показали результат хуже (Всемирный банк не указывает конкретные места для каждого государства). Первое место занял Сингапур с результатом 2,16 балла. Также высокие результаты у Гонконга (1,98 балла), Новой Зеландии (1,88), Австралии (1,87) и Нидерландов (1,86).



Показатель Белоруссии — минус 0,54 балла (лучше 32,2 процента стран), Украины — минус 0,26 балла (42,3 процента стран оказались хуже). У входящих вместе с Россией и Белоруссией в Евразийский экономический союз Армении, Казахстана и Киргизии — 0,25, 0,14 и минус 0,35 балла соответственно.



По показателю подотчетности общества Россия оказалась лучше 18,23 процента стран, по политической стабильности и отсутствию насилия — 25,71 процента, эффективности правительства — 58,17 процента, верховенству закона — 25 процентов, контролю над коррупцией — 21,63 процента.



В нынешнем году ценность WGI повысилась благодаря тому, что Всемирный банк временно приостановил публикацию традиционного рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business. Последний активно использовали власти разных стран, в том числе России, для оценки эффективности работы в тех или иных направлениях.

