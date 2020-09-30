В 2021 году перенесут три рабочих дня

Кабинет министров Украины утвердил перенос рабочих дней в 2021 году с целью рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Рождества, Дня независимости и Дня защитника Украины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



Правительство рекомендовало руководителям предприятий, учреждений и организаций (кроме органов Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпошта", Государственного казначейства и банковских учреждений) для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести в 2021 году рабочие дни:



с пятницы, 8 января, на субботу 16 января;



с понедельника, 23 августа, на субботу 28 августа;



с пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.



В то же время, отмечается, что специальный режим работы банков и их учреждений в этот день определяет Национальный банк Украины.

