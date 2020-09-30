Пакет малыша оставили в натуральном виде

Верховная Рада оставила пакет малыша в натуральном виде. Такое решение поддержали 264 нардепа на заседании в среду, 30 сентября.



Согласно пояснительной записке, по данным опроса ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет ощутили 79% семей с детьми. Почти половине (49%) получателей пакета удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни.



Теперь готовые пакеты будут доставлять в роддома и отделы социального обеспечения населения. В случае отсутствия в учреждении здравоохранения пакета малыша, его будут выдавать органы соцзащиты населения по месту жительства или пребывания получателя на основании его личного письменного заявления.



Ранее сообщалось, что Кабмин планирует выплачивать родителям стоимость "пакета малыша". Если родители детей, родившихся в 2020 году, не получили "пакет малыша", им могут компенсировать его стоимость, сказано в проекте постановления Минсоцполитики.



При этом ЮНИСЕФ просит Кабмин не монетизировать пакет малыша. По данным ЮНИСЕФ, большинство родителей поддерживает именно натуральную помощь в виде пакетов.