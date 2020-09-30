На Донбассе получил ранения военный

В среду, 30 сентября, на Донбассе боевики обстреляли позиции операции Объединенных сил под Зайцевым. В результате инцидента один украинский военный получил осколочное ранение.



Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Північ" в Facebook.



Отмечается, что оккупанты обстреляли украинские позиции из подствольного гранатомета.



Военнослужащего экстренно доставили в больницу. Состояние здоровья оценивают как удовлетворительное.



На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.



За минувшие сутки, 29 сентября, на Донбассе не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела по украинским позициям.

