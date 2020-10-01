Украина потребует от Ирана объяснений по сбитому самолету МАУ - МИД

Украина во время нового раунда переговоров потребует от Ирана объяснений, что произошло в ночь, когда самолет МАУ был сбит вблизи Тегерана и кто за это несет ответственность.



Об этом сообщила и.о. директора департамента международного права МИД Украны Оксана Золотарева, передает Интерфакс-Украина.



"Мы ожидаем, что следующая встреча в многостороннем формате (между Ираном и пятью странами, граждане которых погибли - ИФ) состоится до конца этого года, а встреча в двустороннем формате между Украиной и Ираном пройдет в середине октября. Мы едем мощной и серьезной делегацией, которая будет состоять из представителей авиационных органов, военных, правоохранительных органов, работников Министерства иностранных дел, Министерства юстиции с одним простым требованием, с вопросом, чтобы Иран нам подробно объяснил, что произошло тогда и кто, как за это несет ответственность", - сказала Золотарева.



По ее словам, сейчас существует три параллельных трека по расследованию катастрофы.



"Первый трек - это техническое расследование. Целью этого расследования является установить, что именно стало причиной падения самолета", - пояснила Золотарева.



Она подчеркнула, что МИД требует от Ирана провести беспристрастное техническое расследование и описать в нем, что действительно произошло той ночью в небе над Тегераном.



По словам Золотаревой, вторым треком является уголовное расследование.



"Понятно, что перед украинскими правоохранительными органами стоит сейчас сверхсложная задача. Они не имеют доступа к месту происшествия, они не имеют возможности допрашивать свидетелей в той мере, в какой хотелось бы, чтобы на самом деле установить с уголовной точки зрения всех причастных лиц к этой катастрофе" , - пояснила она.



Золотарева подчеркнула, что для Украины важно, "чтобы надлежащую уголовную ответственность понес не только тот человек, который непосредственно нажимал на кнопку Тор и выпускал ракету, а вся цепочка командования и все те люди, которые были вовлечены в процессы принятия решений по авиапространству для гражданских самолетов в тот день в небе над Ираном ".



"Для МИД со своей стороны есть отдельный маршрут: мы требуем от Ирана принятия полной международно-правовой ответственности за сбивание украинского самолета", - отметила она.

