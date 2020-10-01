Facebook объединил чаты Instagram и Messenger
Американская IT-компания Facebook объединила чаты Messenger и социальной сети Instagram. Пользователям функция доступна после крупного обновления.
Об этом сообщает The Independent.
Сообщается, что объединяются серверные части обоих приложений, что позволит вести кросс-платформенную коммуникацию. Пользователям Instagram также доступны видеозвонки пользователям Messenger и наоборот.
Кроме того, в чатах Instagram появятся функции, которые были доступны на Messenger. В том числе, так называемый "режим исчезновения", при котором сообщения будут исчезать после отправки, как в Snapchat.
Источник: РБК-Украина
30.09 17:16