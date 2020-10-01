В ВОЗ не считают коронавирус сезонным заболеванием

Всемирная организация здравоохранения отказалась считать коронавирус сезонным заболеванием.



Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Мария ван Керкхове в ходе онлайн-брифинга, который транслировался в Twitter-аккаунте организации.



По ее словам, когда идет обсуждение волн инфекции, подразумевается сезонность заболевания, как у гриппа. Его активность выражается в росте случаев заражения в зимние месяцы в Северном и Южном полушариях.



"Мы еще не видим сезонности в этом вирусе [SARS-CoV-2]. Он циркулирует во всех условиях, климате и регионах", - подчеркнула специалист.



Ван Керкхове пояснила, что рост числа заражений в некоторых странах связан со снятием ограничительных мер. Так, властям удается снизить пики заболеваемости и взять распространение инфекции под контроль. Однако после ослабления карантина начинается новая вспышка.

