В полиции рассмотрят "много версий" гибели сотрудницы американского посольства

В полиции прокомментировали внезапную смерть 30 сентября в Киеве сотрудницы посольства США Санвер Никаэло. По словам представителя правоохранителей, они собираются рассматривать широкий круг версий причин гибели.



Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на слова пресс-секретаря Национальной полиции Оксаны Блищик.



По ее словам, в больницу выехал судебно-медицинский эксперт для того, чтобы осмотреть тело погибшей.



Как отметила Блищик, пока рано говорить о конкретных версиях происшествия. Причиной смерти могла стать как нанесенная кем-то травма, так и несчастный случай. Полиция продолжает первоочередные следственные действия и все это будет выяснять в ходе разбирательств.



Блищик также подтвердила, что женщина скончалась в больнице из-за тяжелой травмы головы.

