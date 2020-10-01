Грызлов назвал Киев источником нарушений в Донбассе

Международным посредникам необходимо потребовать от Украины ответственности в переговорах по Донбассу, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.



В среду состоялась видеоконференция контактной группы по Донбассу.

"В заявлениях на международную аудиторию Киев пытается присвоить себе достижения в сфере режима прекращения огня. В реальности, украинская позиция была и остается прямо противоположной. Никаких достижений у Киева нет. Именно украинская сторона тормозит любые договоренности о прекращении огня, и до настоящего времени украинские вооруженные формирования являются источником нарушений. Именно из-за киевской позиции режим прекращения огня остается неустойчивым", - сказал Грызлов журналистам.



"Международным посредникам минского переговорного процесса пора потребовать от украинской стороны конструктивного и ответственного отношения к достижению мира во внутриполитическом конфликте на юго-востоке Украины", - подчеркнул он.

