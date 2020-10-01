Штаб Трампа выступил против пересмотра формата дебатов

Штаб Трампа выступил против пересмотра формата дебатов

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа осудил планы пересмотра формата дебатов.

Комиссия по проведению президентских дебатов объявила в среду, что намерена изменить формат дискуссии на фоне беспорядочных споров Трампа и претендента на президентское кресло Джо Байдена в ходе первого раунда дебатов.

"Они делают это только потому, что их парня вчера поколотили. Президент Трамп был доминирующей силой, и Джо Байден теперь пытается поработать с судьями. Они не должны переставлять ворота и менять правила по ходу игры", - заявили в штабе Трампа.

Комиссия заявила, что хочет обеспечить больше порядка в ходе дискуссии, но не сказала, какие именно меры примет.

В ходе дебатов накануне Трамп постоянно перебивал Байдена, который, в свою очередь, не раз оскорблял Трампа и призывал его "заткнуться".