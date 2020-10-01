Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили обострение обстановки в Нагорном Карабахе, лидеры призвали стороны к максимальной сдержанности и скорейшему прекращению огня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.



"Обстоятельно обсуждено резкое обострение обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта. Высказана серьезная озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями. Владимир Путин и Эммануэль Макрон призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряженности и проявлению максимальной сдержанности", - говорится в сообщении.



В пресс-службе добавили, что во время разговора была отмечена безальтернативность урегулирования нагорнокарабахского кризиса политико-дипломатическими методами. "В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ. Выражена готовность к тому, чтобы от имени лидеров государств - сопредседателей Минской группы (Россия, Франция и США) было сделано заявление в пользу незамедлительного прекращения вооруженного противостояния и возобновления переговорного процесса", - проинформировали в Кремле.



