Пашинян: Карабах воюет с международным терроризмом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика воюет против международного терроризма.



"Наша дипломатия одержала крупную победу. Международное сообщество четко зафиксировало, что азербайджано-турецкий тандем воюет против Арцаха и Армении с помощью наемников-террористов. Это значит, что передовая линия Арцаха становится цивилизационной линией. Арцах воюет с международным терроризмом, цели которого не разделены геополитическими границами. Этот терроризм в равной степени угрожает США, Ирану, РФ и Франции", - написал он в Facebook.



Как пишет Интерфакс, на стороне ВС Азербайджана воюют около 3000 наемников.



"Турция переправила из сирийских Идлиба и Африна в Азербайджан, по крайней мере, от двух до трех тысяч наемников из числа подконтрольных ей подразделений туркоманов, которые побывали также в Ливии. В основном, это члены военизированной протурецкой группировки "Султан Мурад" и других группировок, приверженных к тюркскому национализму", - заявил собеседник агентства.



Утверждается, что наемников перебросили военно-транспортными самолетами и Турции, и Азербайджана, каждому обещана зарплата в размере $1800-$2000.



Источник издания заявляет, что переправкой и координацией действий наемников занимается начальник главного департамента управленческих услуг Минобороны Турции генерал-майор авиации Гексель Кахья, посетивший в августе Азербайджан в составе высокопоставленной делегации Турции.

