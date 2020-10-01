ВОЗ прогнозирует удвоение заболеваемости COVID-19 в Украине

Суточная заболеваемость коронавируосом в Украине удвоится в ближайшие месяцы и составит от 7 до 9000 случаев в день. Такой прогноз дал руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в интервью Суспильному. "В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5000, и может составлять от 7 до 9000 случаев в день. В этом же контексте мы также наблюдаем все больше случаев в Европе", - говорит Хабихт.



По его словам, в Украине передача вируса наблюдается в кластерах.



"Мы не сузили передачу кластерного распространения (через социальные связи: семья, класс в школе, работники одного отдела), к которому идет много стран Европы", - сказал представитель ВОЗ.



Также, по данным ВОЗ, лишь каждый четвертый регулярно моет руки и каждый третий не соблюдает физической дистанции, когда посещает различные мероприятия.



Кроме того, более 40% лиц до сих пор посещают массовые мероприятия.

