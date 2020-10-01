В Англии запретили пластиковые соломинки для напитков

Пластиковые соломинки, ватные палочки и палочки для размешивания напитков запрещены в Англии с чевтерга, 1 октября. Об этом сообщил телеканал Sky News.



Запрет на использование одноразовых пластиковых изделий должен был вступить в силу еще в апреле, но был перенесен из-за карантина.



"Запрет на соломинки, мешалки и ватные палочки - это всего лишь следующий шаг в нашей борьбе с пластиковым загрязнением и наше обязательство защищать наш океан и окружающую среду для будущих поколений", - заявил министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис.



По его словам, правительство твердо стремится решить проблему одноразового пластика. Великобритания ежегодно использовала почти 5 млрд соломинок, 316 млн пластиковых мешалок и 1,8 млрд ватных палочек из пластика.

