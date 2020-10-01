Беларусь обвинила Украину в недружественности

Беларусь считает недружественными высказывания со стороны официальных лиц правительства Украины относительно ситуации в белорусском государстве. Также в Беларуси обвинили Украину во вмешательстве во внутренние дела. Об этом говорится в заявлении посольства Беларуси в Украине.



В посольстве считают, что такая позиция официального Киева не способствуют сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях.



"Заявления Верховной рады Украины, Офиса президента Украины, Министра иностранных дел Украины, а также многочисленные публичные высказывания руководства Украины и ряда украинских официальных лиц высокого ранга… рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины", - говорится в заявлении.



Также в Беларуси выразили непонимание участившимся призывам разорвать торгово-экономические отношения между странами со стороны украинских политиков.



"В случае реализации этих безответственных призывов, пострадают трудовые коллективы белорусских предприятий, а также тех предприятий Украины, которые поставляют в Беларусь в рамках тесной производственной кооперации широкий круг украинских товаров", - добавили в посольстве.

