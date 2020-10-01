На Луганщине объявили ЧС в зоне пожаров

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Луганской области признала лесные пожары чрезвычайной ситуацией природного характера, сообщили в пресс-службе Луганской ОГА в четверг, 1 октября.



"Чрезвычайное происшествие, что возникло 30 сентября в результате пожара на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства, комиссией предварительно классифицировано как чрезвычайная ситуация регионального уровня, природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков чрезвычайной ситуации государственного уровня. В Станично-Луганском районе - как чрезвычайную ситуацию объектового уровня, природного характера", - говорится в сообщении.



Как сообщил губернатор области Сергей Гайдай, для тушения пожаров были получены гарантии тишины от сепаратистов.



"Как только мы получили письма, самолеты сразу начали тушить пожары. Их на данный момент три, один вертолет и еще один будет дополнительно привлечен", - отметил он.

