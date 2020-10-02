УЕФА разрешил вернуть треть болельщиков на трибуны стадионов

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), учитывая успешное проведение матча за Суперкубок УЕФА в Будапеште 24 сентября, в четверг одобрил частичное возвращение болельщиков на трибуны на матчах под эгидой организации. В странах, где это разрешено местными властями, стадионы смогут заполняться почти на треть.



Об этом говорится в пресс-релизе УЕФА, обнародованном 1 октября.



Решение вступит в силу со следующей недели, когда пройдут матчи с участием национальных команд. На каждый матч сможет попасть до 30% болельщиков от общей вместимости стадиона. Болельщики гостевых команд не смогут посещать матчи до принятия дальнейших решений.



Допуск болельщиков на трибуны и максимальное количество посетителей стадиона будут зависеть от решений местных властей. Матчи под эгидой УЕФА нельзя проводить со зрителями в тех странах, где власти это запрещают. Лимит в 30% от общей вместимости стадиона может быть соблюден только в тех странах, где установленный властями лимит не ниже. В этом случае учитывается тот лимит, который установлен на национальном уровне.



Все зрители будут обязаны соблюдать социальную дистанцию. В соответствии с требованиями местных властей могут быть введены дополнительные защитные меры, например, обязательное ношение масок, закрывающих нос и рот.



Организаторы матчей будут обязаны соблюдать минимальные требования для их проведения. Конкретные меры безопасности должны быть установлены в зависимости от ситуации в каждой конкретной стране в соответствии с требованиями, выдвинутыми местными компетентными органами.



Комментируя этом решение, президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что это "разумный первый шаг, который оставляет приоритетом здоровье болельщиков и уважает законы каждой страны".



"В 27 странах Европы болельщиков уже хотя бы частично пускают на стадионы. Благодаря нашему решению появится согласованный подход, и все будет определяться в каждой конкретной стране на основе ситуации в ней, а не в зависимости от того, в рамках какого турнира проводится матч, что порой было трудно понять болельщикам", - сказал Чеферин.

