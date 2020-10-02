Кравчук осудил заявления Фокина о войне между Украиной и РФ

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук заявляет, что позиция отстраненного от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации Витольда Фокина о войне РФ и Украины противоречит государственной политике, что для должности, которую он занимал, было недопустимо.



"Его (Фокина – ИФ) заявление на комитете о том, что он не видит войны между Россией и Украиной, я осуждаю, як неправильное, которое противоречит государственной политике Украины, и не только Украины. Такой позиции - про войну России против Украины - придерживаются в международных организациях", - сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.



Он сказал, что представитель Украины в ТКГ должен придерживаться именно позиции государства, и "свободная трактовка тут недопустима".



Как сообщалось, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Фокин на заседании парламентского комитета по вопросам государственной власти во вторник сказал: "Что касается войны. Я не политик. Сделать какое-то определение этого я не могу, поскольку ни одного подтверждения, что там ведётся война России против Украины, я не видел". По его словам, против вооруженных сил Украины на Донбассе действуют "боевики и наёмники из почти 30 стран мира".



Отвечая на вопросы членов комитета, Фокин сообщил, что за последние шесть лет он не был в зоне боевых действий на Донбассе.



30 сентября президент Украины Владимир Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ и освободил от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

