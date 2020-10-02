Полиция определила основную версию гибели сотрудницы посольства США в Киеве

В полиции, которая в день гибели сотрудницы американского посольства заявляла, что будет рассматривать много версий случившегося, определились с приоритетным предположением о причине смерти. Правоохранители считают, что Санвер Никаэло умерла в результате несчастного случая.



Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в Национальной полиции.



"Это приоритетная версия, поскольку ее нашли возле железнодорожных путей и она была в спортивном костюме и наушниках", - сказал представитель правоохранителей.



По его словам, в том месте, где нашли травмированную сотрудницу посольства США, проходит много грузовых поездов, и вполне мог произойти несчастный случай. При этом полиция полностью не исключает, что на женщину могли напасть и нанести телесные повреждения, от которых она затем умерла в больнице.

