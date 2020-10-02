Пентагон потвердил переброску сирийских наемников из Турции в Азербайджан

Информация о том, что Турция перебросила в Азербайджан сотни сирийских наемников, соответствует действительности. Ее подтвердил представитель министерства обороны США, передает "Арменпресс" со ссылкой на Sky News Arabia.



"Информация о том, что сотни сирийских наемников были перевезены десятками рейсов между Турцией и Азербайджаном, подтверждается", - сказал представитель Пентагона.



Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе резко обострилась ситуация между двумя странами Закавказья - Арменией и Азербайджаном.

