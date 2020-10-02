В больницах с COVID-19 в Украине сейчас находится более 15 тысяч человек

В Украине в стационарах больниц с диагнозом "коронавирусная болезнь COVID-19" находится 15797 человек. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.



"Сегодня у нас очередной антирекорд. За минувшие сутки заболели 4633 человека... Был госпитализирован 801 человек, и если посмотреть, какое количество людей, проходящих лечение непосредственно в стационарах наших больниц - это уже 15 797 человек. Очень быстро растет количество людей, которые находятся непосредственно в больницах и имеют средней тяжести или тяжелое течение болезни", - отметил он.

