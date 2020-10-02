Беларусь вводит ответные санкции против ЕС

Власти Беларуси подготовили санкционный список против Европейского союза. Такое решение было принято в ответ на введение санкций со стороны ЕС.



Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси.



В Минске отметили, что выступают против конфронтации, однако решительно ответят на "недружественные действия".



"В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. Единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь", - сообщили в МИД.



При этом власти Беларуси не стали публиковать санкционный список "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".

