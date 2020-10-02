Угрозы жизни Кернеса нет - горсовет

Угрозы жизнедеятельности и работоспособности мэра Харькова Геннадия Кернеса нет. Информацию о якобы смерти Кернеса в Харьковском горсовете назвали фейком.



Об этом говорится в заявлении горсовета.



Кернес продолжает проходить лечение от коронавируса в берлинской клинике "Шарите". При этом врачи запрещают использовать какие-либо гаджеты в палате мэра Харькова, что объясняет отсутствие видеообращений со стороны Кернеса.



"Жизнедеятельности и работоспособности городского головы Геннадия Кернеса угрозы нет. Волна слухов о его якобы смерти, накрывшая вчера вечером харьковские паблики и соцсети, - не более, чем фейк", - сообщили в горсовете.

