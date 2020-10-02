Украина может присоединиться к иску Нидерландов по МН-17

По словам заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, присоединение к иску Нидерландов в ЕСПЧ находится в компетенции Минюста



Об этом заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил в интервью " Зеркалу недели ".



Как отметил заместитель генпрокурора, совместная следственная группа (JIT), которая расследует уничтожение российскими оккупантами лайнера Boeing рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, не прекращает работу, несмотря на суд над четырьмя фигурантами в этом деле в Нидерландах.



По его словам, JIT продолжает сбор доказательств причастности и других к этому преступлению: всех тех, кто отдавал приказы и их выполнял. "Задача и цель ... не изменились - привлечение к ответственности всех виновных в уничтожении рейса МН17", - отметил Мамедов.



28 сентября суд выслушал защиту Олега Пулатова и взял перерыв до 3 ноября. Мамедов уклонился от ответа на вопрос журналистов, сознательно в обвиняемого россиянина все затягивают.



Он отметил, что поскольку Украина - не сторона этого процесса, "не считаем возможным давать свою оценку".



Визит адвокатов Пулатова в РФ для консультаций с подозреваемым прокурор назвал важнейшим событием с точки зрения прогресса в деле, поскольку все стороны теперь могут ознакомиться с версией событий от россиянина.



На вопрос, как Украина реагирует на то, что в Пулатова обвиняют ее в незакрытие "воздух" над Донбассом после начала боев, и этот тезис использует пропаганда РФ, заместитель Венедиктов ответил коротко: "Исчерпывающий ответ на этот вопрос был предоставлен в отчете Совета по безопасности Нидерландов, которая не нашла нарушений существующих на тот момент правил со стороны Украины ".



Мамедов добавил, что Украина "не видит проблем" в работе с Малайзийский коллегами-следователями, несмотря на то, что власти этой страны ранее довольно противоречиво оценивали результаты расследования JIT. Заместитель генпрокурора заверил, что коммуникация и работа в JIT "базируется на принципах взаимного доверия и профессионализма, и мы работаем на один результат".



"Присоединение к иску Нидерландов в ЕСПЧ находится в компетенции Министерства юстиции, уполномоченного представлять интересы Украины в этом суде. И этот вопрос, насколько мне известно, сейчас рассматривается. В случае принятия соответствующего решения мы готовы продолжить координировать наши усилия и позиции с коллегами и всячески способствовать в их работе ", - добавил он.

