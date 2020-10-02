Беларусь пригрозила ЕС разрывом дипломатических отношений

Министерство иностранных дел Беларуси не видит целесообразности сохранения дипломатических отношений с Европейским Союзом, если и в дальнейшем будут вводиться санкции против белорусских властей. Также там отмечают, что ведомство будет "адекватно реагировать на любые недружественные действия".



Об этом говорится в заявлении белорусского ведомства.



"Дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, просмотра уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений", - говорится в заявлении ведомства.

