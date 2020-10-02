Премьер рассказал, когда откроют КПВВ в Станице Луганской

Контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской, который временно закрыт из-за пожаров в Луганской области, откроют после того, как прекратится плотное задымление. В частности, на следующий день после полной стабилизации обстановки.



Об этом на брифинге заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



По его словам, КПВВ пострадал, но потери незначительные.



"Пострадал один модуль, он выгорел, но остальные удалось отстоять… как только будет возможность, исчезнет задымление, и буквально через сутки его можно будет восстановить. Важно, чтобы там прекратилось задымление, спокойная была ситуация уже сутки, и работа может быть восстановлена​​", - добавил Шмыгаль.

