Названа дата встречи Тихановской и Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской 6 октября. Их встреча состоится в Берлине.



Об этом заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.



Меркель и Тихановская встретятся в 15:00 по киевскому времени.



"Во вторник, 6 октября, канцлер в 15:00 проведет встречу со Светланой Тихановской. В центре внимания будет ситуация в Белоруссии, которая складывается после президентских выборов", - сказала она.

