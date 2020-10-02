Украина может войти в зиму с заполненными на 100% хранилищами газа

Заполненность хранилищ газа в конце октября может достичь 100%, что создаст огромное предложение голубого топлива на рынке в отопительный сезон. Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает корреспондент Укринформа.



"Сейчас в украинских хранилищах независимые частные компании создали рекордно высокий объем газа - примерно 28 млрд кубометров. Наши украинские хранилища этой зимой заполнены на 90%. Такого давно не было. Я ожидаю, что к концу этого месяца заполненность может достичь 100%", - сказал Коболев.



По его словам, это означает, что на рынке будет огромное предложение.



"Это осуществит большое давление на цену в направлении ее уменьшения", - отметил председатель правления НАК.



Как сообщал Укринформ, на территории Украины, без учета Крыма, расположены 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью 31 млрд кубометров.

