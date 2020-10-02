Интернет в Днепровском районе Киева: что должен знать каждый абонент

Если вы решили подключить в квартиру проводной интернет, непременно, столкнетесь с рядом вопросов по провайдеру, настройке и тарификации интернета.

В Киеве работает несколько крупных провайдеров и десяток мелких, услуги которых также пользуются спросом. Правда, в последнее время все больше киевлян предпочитают домашний интернет от Киевстар. Почему? Давайте разбираться.

Совершенно бесплатно

Если вам нужно подключить интернет в Днепровском районе , Киевстар проведет все работы абсолютно бесплатно. При этом обеспечит:

четкость сроков. Компания ценит время своих абонентов, поэтому мастера приезжают без опозданий;

профессиональный и аккуратный монтаж. Специалисты проложат кабель в необходимом месте и оставят нужную длину провода для прокладки внутри квартиры;

отсутствие дополнительных расходов. Все работы проводятся на бесплатной основе.

Также в Киевстар можно купить двухдиапазонный роутер. За него придется сразу отдать 700 грн, но в этом случае за абонентским номером закрепляется скидка на ежемесячную оплату услуг в размере 20 грн. Продолжительность скидки – 25 месяцев, следовательно, в итоге роутер вам достанется за 200 грн.

Кабельное ТВ через цифру

У многих киевлян кроме интернет-кабеля в квартиру заходит и коаксиальный провод. По нему провайдеры цифрового кабельного телевидения поставляют услуги с пакетом как национальных, так и специальных платных каналов.

Подключение к Киевстар позволяет отказаться от прокладки второго кабеля и получать цифровое ТВ через обычный интернет-кабель. Опция называется “Киевстар ТВ” и реализована через:

специальный тюнер для любых телевизоров, не оснащенных Smart TV;

приложение “Киевстар ТВ” для планшетов и смартфонов на iOS и Android;

фирменное приложение для телевизоров Samsung и LG со Smart TV.

В ТВ-пакетах от Киевстар есть все популярные кабельные каналы, доступ к котором предоставляют провайдеры. Несомненный плюс ТВ через цифру - высокое качество изображения и звука. Также, возможность использования одного ТВ пакета доступна сразу с пяти устройств: смартфон, ноутбук, планшет, ТВ.

Пользователи получают картинку с разрешением до 4К и звуком 5.1. В качестве бонуса, Киевстар открывает доступ к большой видеобиблиотеке, в которой вы обнаружите более 10 000 популярных фильмов, мультиков, сериалов и ТВ-передач, а также до 200 телеканалов.

Экономия до 50% на мобильную связь

Всем новым пользователям домашнего интернета от Киевстар компания предоставляет возможность объединить в одном тарифе “Все вместе” услуги мобильной сети, домашнего интернета и ТВ.

Таким образом, не только упрощается финансовое администрирование нескольких услуг, но и достигается реальная экономия на оплате. Например, в тарифе “Базовый + ТВ” (обычной стоимостью 250 грн/мес) пользователь получает:

безлимит в проводной сети на скорости до 100 Мбит/сек;

12 000 Мб мобильного интернета и 1200 минут для звонков за границу и на мобильные номера других операторов Украины;

120 телеканалов.

Оплата за перечисленные услуги без общего тарифа составит не менее 450 грн, поэтому отказываться от предложения просто неразумно.

Оцените преимущества подключения услуг от Киевстар и сделайте правильный выбор.