Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time to Die) состоится 2 апреля 2021 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу 2 октября, в Twitter картины киностудий MGM и Universal Piсtures.



В сообщении говорится, что фильм с Дэниелом Крейгом в главной роли выйдет в прокат 2 апреля 2021 года - на год позже, чем планировалось изначально.



Известно, что помимо Дэниела Крейга, который вновь выступит в роли агента 007, в новом фильме снимались американский актер Рами Малек, французская актриса Леа Сейду и британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу.



Режиссером фильма стал Кэри Фукунага.



Первый фильм о приключениях агента 007 под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году.



Известно, что последняя на данный момент серия бондианы "007: Спектр" (Spectre, 2015) режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более 880 млн. долларов. Общие кассовые сборы киносерии превышают 10 млрд. долларов. Помимо Крэйга, агентами 007 на большом экране в разные годы побывали Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур (1927-2017), Тимоти Далтон и Пирс Броснан.