Ким Чен Ын пожелал Трампу выздоровления

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил послание заразившемуся COVID-19 президенту США Дональду Трампу и его супруге Меланье, в котором пожелал американскому лидеру скорейшего выздоровления. Текст послания в пятницу, 2 октября, опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



"Я получил неожиданную новость о том, что вы и ваша супруга получили положительные результаты теста на коронавирус, - говорится в послании. - Я направляю письмо с выражением сочувствия вам и вашей семье. Желаю от всего сердца вам и вашей супруге скорейшего и полного выздоровления".



Ким Чен Ын также выразил уверенность в том, что Трамп "обязательно поправится".



На болезнь Трампа также отреагировали в штабе кандидата в президенты США демократа Джо Байдена. Там решили прекратить нападки на американского лидера Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом. Об этом сообщают Reuters и Associated Press со ссылкой на источник в штабе.



"Представители штаба Байдена на время отказываются от рекламы с критикой Трампа, основного соперника бывшего вице-президента на грядущих президентских выборах", - говорится в сообщении.



Сам же Трамп, у которого в пятницу диагностировали заражение коронавирусом, обратился к поддержавшим его людям и поблагодарил их. Видеообращение глава государства опубликовал в своем Twitter-аккаунте.



"Я хочу поблагодарить всех за невероятную поддержку. Я отправляюсь в госпиталь Уолтера Рида. Я думаю, что у меня все хорошо, но мы собираемся удостовериться в том, что все идет как надо", - сказал Трамп. Он также отметил, что его жена Мелания, у которой тоже обнаружили COVID-19, чувствует себя хорошо.

