В ОБСЕ запросили режим тишины в Карабахе для эвакуации тел погибших

Минская группа ОБСЕ запросила режим тишины в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе для эвакуации тел погибших военнослужащих. Заявление опубликовано на сайте ОБСЕ.



В заявлении сопредседатели Минской группы ОБСЕ осудили насилие в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и выразили тревогу в связи с ростом количества жертв среди мирного населения.



"Никогда ни при каких обстоятельствах нельзя нападать на гражданских лиц или угрожать им. Сопредседатели призывают стороны полностью соблюдать свои международные обязательства по защите гражданского населения", - говорится в документе.



В заявлении ОБСЕ подчеркивается, что участие внешних сторон в эскалации конфликта подрывают усилия по мирному урегулированию.



Сопредседатели призывают Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь в гуманитарных целях для репатриации останков тел погибших военнослужащих в координации с ОБСЕ и Международным комитетом Красного Креста.

