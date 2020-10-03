За ситуацию в Нагорном Карабахе ответственна Армения — МИД Азербайджана

Вся ответственность за ситуацию в Нагорном Карабахе лежит на военно-политическом руководстве Армении. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана, передает УНН.



“Провокации, совершенные руководством Армении как на словах, так и на практике, в том числе визит в Шушу для участия в „инаугурации“ самопровозглашенного режима на оккупированных территориях Азербайджана, сделанное в оккупированном городе Ханкенди провокационное заявление о том, что „Карабах — это Армения“, выдвижение страной-оккупантом концепции „новая война за новые территории“, предъявление 7 предварительных условий на переговорах по урегулированию конфликта, а также попытки изменить формат переговоров, нанесли удар по процессу урегулирования конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ”, — говорится в заявлении.



По данным МИД Азербайджана, вооруженные силы Армении целенаправленно обстреливают азербайджанское гражданское население и инфраструктуру.



“По сведениям на 1 октября 2020 года были убиты 19 азербайджанских мирных жителей, 55 получили ранения, разрушено более 200 домов и гражданских объектов. Есть многочисленные факты использования террористических групп и наемников в военных действиях Армении во время оккупации Нагорно-Карабахского региона и прилегающих территорий Азербайджана. В настоящее время, продолжая эту политику в рамках своего нового акта агрессии против Азербайджана, руководство Армении широко использует экстремистские элементы”, — заявили в МИД Азербайджана.



В ведомстве отметили, что в своих многочисленных заявлениях Минская группа ОБСЕ подчеркивала неприемлемость статус-кво.



“Однако, действуя вопреки этому, Армения стремится укрепить режим статус-кво, основанный на оккупации. Становится очевидным, что Армения не заинтересована в урегулировании конфликта путем переговоров и пытается аннексировать оккупированные территории”, — подчеркнули в азербайджанском МИД.

