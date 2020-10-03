В ООН обеспокоены темпами ядерного разоружения

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереша заявил, что низкий темп прогресса в достижении полного уничтожения ядерного оружия подвергает мир опасности. Об этом сообщает Синьхуа.



"Некоторые государства видят ядерное оружие важным для своей национальной безопасности и выживания. Впрочем, уничтожение ядерного оружия важно и за пределами данного государства: сохранение жизни на этой планете", - сказал Генсек ООН.



По его словам, ядерное разоружение было приоритетом ООН со времени ее создания, но через 75 лет после основания ООН и бомбардировки Хиросимы и Нагасаки мир продолжает жить в тени ядерной катастрофы.



Гуттереш уточнил, что усиление напряженности между государствами, обладающими ядерным оружием, повысило ядерные риски, а модернизация арсеналов перевела погоню вооружения с категории просто количества боеголовок к "быстрому, скрытому и точному оружию".



Генсек также обратил внимание, что средства, которые тратят на обновление ядерных арсеналов, впечатляют.



Отмечается, что срок действия единого соглашения, которое ограничивает размеры крупнейших ядерных арсеналов мира (СНВ ІІІ), истекает в начале следующего года, что "создает тревожную возможность возврата к неограниченному стратегическому соперничеству".



Гуттереш призвал США и РФ продлить действие соглашения на его максимальную пятилетнюю продолжительность.

