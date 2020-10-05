На Украине в самоизоляции более 83 тысяч школьников

По состоянию на сегодня на Украине коронавирус обнаружили у 1257 школьников и у 2158 учителей. Более 83 тысяч учеников находятся на самоизоляции, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов 4 октября.



По его словам, в самоизоляцию попадают дети из классов, где есть подтвержденные случаи COVID-19.



"На самоизоляцию дети уходят на 14 дней, потом возвращаются. У нас четко регламентировано постановлением Кабинета Министров, нашими правилами: если в школе более 50 процентов классов пошло на самоизоляцию, то на дистанционную форму обучения переходит вся школа", - уточнил министр.



Кроме того, он напомнил, что обеспечение школ антисептиками и масками находится в компетенции министерства образования.

