ВСУ ответили, мог ли борт с сыном командующего привести к крушению Ан-26

В командовании Воздушных сил Украины (ВСУ) прокомментировали заявление губернатора Харьковской области Алексея Кучера о том, что на крушение самолета Ан-26 могла косвенно повлиять приоритетная посадка воздушного судна, в котором летел сын командующего ВСУ Сергея Дроздова.

"Это откровенная ложь и манипуляция! <…> Призываем не поддаваться на манипуляции и пользоваться данными из достоверных источников. Не дадим превратить эту трагическую историю в чью-то пиар-кампанию!" — говорится в сообщении ведомства в Facebook.



Ранее Кучер в эфире передачи "Свобода слова" заявил, что перед крушением Ан-26 в Харьковской области приоритет в посадке мог быть отдан другому борту. По его словам, после запроса разрешения посадки пилот получил ответ только через минуту. Это якобы произошло из-за того, что посадили другой борт, притом что уже было известно о неполадках с двигателем Ан-26.



Сам Сергей Дроздов подтвердил, что в самолете, севшем перед крушением, был его сын, но заверил, что никаких указаний руководителю полетов о приоритете посадки не давал.



Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуева в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По официальным данным, погибли 26 человек. Один курсант успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и находится в больнице с травмами средней тяжести.



По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: техническая неисправность, ошибка экипажа, ошибка лиц, ответственных за управление полетами, ненадлежащие техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

