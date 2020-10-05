В Крыму назвали заявление американского дипломата о полуострове бредом

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА Новости оценил предложение бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера "сделать невозможным использование Россией Крыма".



Ранее украинские СМИ сообщили, что Волкер во время онлайн-конференции Американо-украинского делового совета предложил лишить Россию "возможности использовать" Крым, в частности порт Севастополя. Для этого, считает экс-спецпредставитель, всем странам следует признавать и исполнять введенные Евросоюзом санкции.



"Все это бред, который не имеет ни малейшего шанса к воплощению. Пусть Волкер приезжает в Крым и сам в этом убедится. Волкер и компания уверовали в свою исключительность диктовать свою политическую волю остальному миру, но они глубоко ошибаются. Их время ушло. Россия окрепла и считаться им с этим придется", — отметил Гемпель.



Он добавил, что киевским властям пора задуматься, к чему их подталкивают "западные кураторы" и к какому результату может привести зеркальный ответ со стороны России.



Также собеседник агентства выразил мнение, что Украине необходимо "забыть язык ультиматума" и перейти к диалогу без вмешательства "безбашенных посредников из-за океана".

