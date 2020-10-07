В среду в большинстве областей Украины пройдут дожди

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять теплая воздушная масса; в большинстве областей, кроме востока и юго-востока, пройдут дожди – от небольших до значительных; в юго-восточной половине страны будет ветрено, сообщил Укргидрометцентр. В большинстве западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях дожди, кое-где с грозой, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской областях значительные дожди; на остальной территории без осадков.



Ветер юго-восточный (в западных областях - северо-западный), 7-12 м/с, в южных, восточных и центральных областях порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 11-16°, в восточных и западных областях 6-11°; днем 15-20°, на юге и востоке до 25 °.



В Киеве в среду значительный дождь. Ветер юго-восточный , 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 17-19°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 07 октября самая высокая температура днем была 26,3 в 1966г., самая низкая ночью -4,2 в 1939г.



В четверг на Правобережье пройдут дожди, днём в Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой и Житомирской областях местами значительные дожди; на остальной территории без осадков.



Ветер юго-восточный (на западе - северо-западный), 7-12 м/с, на юге и востоке страны местами порывы 15-20 м/с.



Температура воздуха ночью 9-14°, на побережье морей до 18°; днём 16-21°, в южной и восточной частях до 24°, в западных областях 12-17°.



В Киеве в четверг временами дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 17-19°.

