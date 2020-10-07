ЕС признает европейские устремления Украины

Европейский союз признает европейские устремления Украины и заявляет о своей приверженности политической ассоциации и экономической интеграции. "Мы подтвердили нашу приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским союзом, в том числе, путем продолжения тесного сотрудничества...

... для укрепления верховенства права, продвижение реформ и содействия устойчивому экономическому росту, поддержки зеленых и цифровых преобразований и повышения устойчивости", - отмечается в заявлении лидеров ЕС и Украины, сделанном во вторник в Брюсселе по результатам саммита Украина-ЕС.



Стороны обсудили имплементацию Соглашения об ассоциации с момента вступления в силу в сентябре 2017 года.



"В этом контексте мы признали европейские устремления Украины и поздравили ее европейский выбор, как это закреплено в Соглашении об ассоциации", - сказано в заявлении.



В этой связи лидеры согласились в полной мере использовать потенциал Соглашения и в связи с этим подчеркнули важность продолжения выполнения Украиной своих обязательств.



"Мы приветствовали уже достигнутые результаты по имплементации Соглашения об ассоциации и успех углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая способствовала увеличению двусторонней торговли на около 65% с начала ее применения в январе 2016 года, благодаря чему ЕС на сегодняшний день является крупнейшим торговым партнером Украины", - констатируется в документе.



Лидеры договорились осуществить в 2021 году всесторонний обзор достижения целей Соглашения, как это предусмотрено Соглашением.



Кроме того, лидеры подтвердили готовность поддерживать макроэкономическую стабильность Украины, соблюдать обязательства МВФ и реализовать все среднесрочные условия, согласованные в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС, включая сильный и независимый Национальный банк Украины.



"ЕС подтвердил свою весомую поддержку Украине и ее обусловленность эффективным внедрением реформ и политических мероприятий. Основываясь на успешных украинских реформах и международной поддержке после Революции Достоинства, ЕС объявил о новых программах по поддержке сельского хозяйства, местного микро-производства, малых и средних предприятий (МСП), в том числе за счет кредитования в местной валюте, гражданского общества, транспорта, инфраструктуры, окружающей среды и климатической деятельности, а также о конкретной поддержке востока Украины. ЕС также продолжает поддерживать Украину в вопросах децентрализации и укрепления местного самоуправления, а также в усилении борьбы с коррупцией", - отмечается в заявлении.



Кроме того, лидеры приветствовали продолжение успешной имплементации безвизового режима для граждан Украины.



"Мы отметили важность продолжать выполнять критерии либерализации визового режима и ускорять соответствующие усилия по реформам. Мы с нетерпением ждем восстановления привычных возможностей для путешествий наших граждан, как только это позволят эпидемиологические условия", - подчеркнули они.



В заявлении также приветствуется встреча лидеров Восточного партнерства, которая состоялась в формате видео-конференции 18 июня 2020.



"Принимая во внимание результаты и ориентиры этой встречи и основываясь на Совместном коммуникации от марта 2020 мы подтвердили стратегическую важность этого партнерства и ожидаем проведения Шестого саммита Восточного партнерства в 2021 году, во время которого, как предполагается, будут приняты долгосрочные политические цели и следующее поколение достижений ВП после 2020 года на основе этих целей и взносов государств-членов и стран-партнеров", - заявили лидеры.

