Гейтс назвал научно обоснованным подход России и Китая к созданию вакцины от COVID-19

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс полагает, что подходы РФ и Китая к созданию вакцины от коронавируса являются в полной мере обоснованными с научной точки зрения, но западные компании проводят больше испытаний своих препаратов. Об этом он заявил во вторник на онлайн-семинаре, организованном газетой The Wall Street Journal.



Гейтс отметил, что представители его фонда проводят консультации со многими фармацевтическими компаниями, которые участвуют в разработке вакцины. "Мы также поддерживаем контакты с Россией и Китаем. Ни одна из их вакцин не находится на третьей стадии испытаний под надзором авторитетного регулятора", - сказал он.



"С научной точки зрения, российская конструкция [вакцины] и шесть китайских конструкций являются полностью обоснованными. На самом деле есть некое сходство с тем, что делают западные компании. Но западные компании впереди в проведении третьих фаз испытаний", - полагает Гейтс.



Говоря о работе западных компаний над созданием вакцин от коронавируса, основатель Microsoft отметил: "Если они будут успешны и будут предложены по низкой цене, я сомневаюсь, что много российской или китайской вакцины поступит за пределы этих стран".



Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который выделил сотни миллионов долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией.



