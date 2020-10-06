У Кремля есть желание вернуть Советский Союз - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что протесты в Хабаровске (Россия) являются понятной позицией людей. Он считает, что в любой момент может быть общественный взрыв. Об этом он заявил в интервью изданию Politico Europe.



Он считает, что на протестующих не можно влиять только с помощью информационной политики Российской Федерации и "промывать мозги".



Украинский президент также прокомментировал реплику журналиста, что белорусский блогер Сергей Тихановский поддержал идею, что Украина, Россия и Беларусь должны быть единым народом.



"У Кремля есть желание вернуть обратно Советский Союз. Мы это прекрасно понимаем. Всегда есть два "слабых места", на которых базируется информационная политика, - это религия и язык. Эти вещи или объединяют, или раскалывают общество. Есть такая политика Российской Федерации", - заявил он.



Напомним, до пандемии во время визита в Польшу в январе этого года президент Владимир Зеленский заявил, что СССР несет такую же ответственность за начало Второй мировой войны, как и нацистская Германия.

