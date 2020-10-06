Нобеля по физике получили исследователи черных дыр

Нобелевскую премию 2020 года по физике вручили трем ученым за исследование черынх дыр, сообщает пресс-служба Нобелевского комитета Шведской королевской академии наук во вторник, 6 октября.



Премию получают Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель и Андреа Гез. При этом половину премии получи т Пенроуз.



Он удостоился премии за открытие того, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности.



Гензелю и Гезу - за открытие супермассивного компактного объекта в центре Млечного Пути.

