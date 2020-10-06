Египет упростил въезд для туристов

Правительство Египта с 1 ноября отменяет визовый сбор для туристов, которые прибывают в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан. Упрощенные правила въезда будут действовать до 30 апреля 2021 года.



Об этом сообщили в посольстве Украины в Египте.



При этом все туристы должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда.



В то же время при прибытии в Хургада, Шарм эль-Шейх, Марса-Алам и Таба наличие такого теста необязательно - тестирование можно пройти в аэропортах.

