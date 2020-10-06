ПЦУ и ВО «Свобода» атаковали православный храм на Черниговщине ради предвыборного пиара

Церковный беспредел возвращается в Украину. В минувшие выходные адепты ПЦУ попытались организовать рейдерский захват храма в селе Беловежи, на Черниговщине. Стоит сказать, что храм этот отреставрировали прихожане и священники Украинской православной церкви, однако раскольники грозят взломом и захватом помещения. Старинный храм в честь святого благоверного князя Александра Невского в Беловежах долгие годы находился «практически в полностью разобранном состоянии». Местные жители, которых осталось всего несколько десятков, не могли своими силами восстановить разрушенную церковь и были вынуждены ходить в храм, расположенный в соседнем селе. Однако, нашлись меценаты из числа сторонников канонической православной церкви, финансово и организационно помогли восстановить старинное здание. Они не просто построили этот храм, а сделали так, чтобы он был таким же, как и до разрушения. Но когда уже все было восстановлено, грянула предвыборная политическая кампания. Ряд партий, прежде всего, ВО «Свобода» решила поднять свои рейтинги, атакуя УПЦ.



«Региональные представители этой политической силы решили устроить себе пиар, создавая ситуации с захватами храмов и нападками на верующих Украинской Православной Церкви, и «как главное достижение своей политической деятельности в Черниговской области представили то, что в самом глухом селе сломали замок и зашли в храм, а бабушек, которые хотели там молиться, оставили за воротами храма», - пояснили прихожане.



Информационное сопровождение атаки взял на себя активист ПЦУ Ростислав Мартынюк, в Facebook, оскорбив строителей и реставраторов церкви. Раскольник назвал их «московскими бесноватыми батюшками», и обвинил в том, что они заколотили изнутри три двери, мешая сторонникам томоса ворваться в храм. Правда, представители ПЦУ намерены легализовать рейдерство, опираясь на поддержку местных властей. Один из погромщиков пообещал привести старосту села и совместно разблокировать двери храма: раскольники хотят в нем повести богослужение уже в воскресенье, 11 октября.



К слову, Митрополит Нежинский и Прилукский Климент осудил всех, кто осаждал храм УПЦ в селе Беловежи: «Те, кто сломали замки и зашли в восстановленный силами УПЦ храм в селе Беловежи Бахмачского района Черниговской области, не имеют к нему никакого отношения и «как они туда зашли, так и выйдут оттуда», - заявил иерарх.



Эти слова вызвали негодование у рейдеров, которые назвали критику «обострением на фронте российско-украинской религиозной войны на Черниговщине».



Правда, местные жители, которые ходят в храм, уже высказали свой категорический протест против действий радикалов, так что своих пиар-целей ни ПЦУ ни «Свобода» Тягнибока в регионе не достигли.

