Безвизовому режиму ничего не угрожает - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет об отсутствии угроз безвизовому режиму Украины с ЕС, а также тождественности позиции Украины и Европейского Союза в вопросах борьбы с коррупцией.



"Нет спора вокруг антикоррупционных органов, ничто не угрожает безвизовому режиму. Есть абсолютно четкая позиция президента, Украины как государства, что мы заинтересованы в существовании сильных, независимых, антикоррупционных органов в Украине, но в течение всего времени с момента их существования не было ни одного года, чтобы жизнь этих органов была легкая и спокойная", - сказал Кулеба в интервью "BBC Украина".



Глава украинского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что позиции Украины и Европейского Союза абсолютно тождественны в вопросах борьбы с коррупцией.