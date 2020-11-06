Суд по делу MH17 может разрешить установить личности анонимных свидетелей

Суд по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году может разрешить установить личности некоторых анонимных свидетелей, о чем просит защита, заявил на слушаниях в четверг председательствующий судья Хендрик Стинхейс.



Третьего ноября в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе. В ходе слушаний 4 ноября защита обвиняемого по делу россиянина Олега Пулатова заявила, что анонимность свидетелей мешает оценить достоверность их показаний.



Как заявила накануне адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы Пулатова, никто, в том числе судьи, не знает биографий этих анонимных свидетелей, в документах они проходят под номерами с комбинацией цифр и букв.

В конце апреля окружной суд Гааги постановил сохранять анонимный статус 12 из 13 свидетелей, проходящих по делу о крушении MH17, по одному свидетелю процедура не учла интересов обвиняемого, из-за чего запрос об анонимности был отклонен. Апелляцию на решение следственного судьи гарантировать статус анонимных свидетелей 13 лицам, которые давали показания, не раскрывая своих имен, подала защита Пулатова - единственного из четырех подозреваемых, который представлен на суде по MH17 международной группой адвокатов.



"Это возможно, что в ходе расследования, которое все еще продолжается, будут установлены личности некоторых анонимных свидетелей. Вероятно, мы должны заслушать, что об этом скажет обвинение. Если нет, то встает вопрос, как эти люди могут быть идентифицированы, если суд разрешит это", - сказал Стинхейс.

Он отметил, что нередки случаи, когда при запросе допроса свидетеля, некоторые анонимные свидетели опознаются подозреваемым.



"Вопрос в том, есть ли у вашего клиента информация, которая может помочь идентифицировать этих свидетелей", - сказал судья, обращаясь к защите Пулатова.

