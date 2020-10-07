"Газпром" изучит способы адаптировать "Северный поток — 2" к директиве ЕС

"Газпром" изучает ряд вариантов адаптации проекта газопровода "Северный поток — 2" под обновленную Газовую директиву ЕС, но защиту своих прав в суде при этом продолжит, говорится в проспекте к новому выпуску евробондов концерна.



"Газпром" изучает ряд альтернативных вариантов адаптации проекта "Северный поток — 2" под требования Газовой директивы ЕС и дополнительно рассматривает и/или уже воспользовался средствами судебной защиты своих прав от дискриминационной природы поправок (к директиве - ред.)", - говорится в документе.

