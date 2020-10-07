ОПЗЖ: Зеленский превратил страну в "банкомат для иностранцев"

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" раскритиковали подписанный президентом Зеленским закон, разрешающий снять ограничения на зарплаты членам набсоветов и госкомпаний. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте политсилы.

"Президент Зеленский в очередной раз доказал, что для него и его партии интересы украинских граждан – пустой звук. Поэтому, несмотря на протесты и негодование людей, парламентское монобольшинство приняло, а президент подписал Закон, который разрешает снять ограничения на зарплаты членам наблюдательных советов государственных компаний. Теперь по требованию МВФ и ЕС иностранные "надсмотрщики" в госкомпаниях будут опять получать миллионы, а украинские граждане – бороться с нищетой", - говорится в сообщении.



В ОПЗЖ заявляют, что власть превратила Украину в "банкомат" для иностранных кредиторов и их агентов в Украине, а десятки миллиардов гривен идут на выплаты внешних долгов.



"Еще сотни миллионов - в карманы разнообразных гастролеров, кормящихся на украинских государственных компаниях. А для украинского народа у Зе-команды другая программа: уничтожение бесплатной медицины, закрытие школ и больниц, рост тарифов и сокращение субсидий. Нищенский прожиточный минимум и 67 долларов минимальной пенсии в проекте бюджета на будущий год", - говорится в сообщении.



В политсиле осудили политику, которую проводит Зеленский "под диктовку иностранных кредиторов" и заявили, что стране нужна реструктуризация внешних долгов.

