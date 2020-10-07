В ПАСЕ выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Киргизии после парламентских выборов

Председатель комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии Шерил Гиллан выразила обеспокоенность в связи с ситуацией в Киргизии, сложившейся в республике после парламентских выборов. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном во вторник на сайте ПАСЕ.



"Я обеспокоена новостями о массовых беспорядках и насилии на уличных акциях протеста в Киргизии после парламентских выборов 4 октября, которые оппозиционные партии назвали сфальсифицированными", - заявила Гиллан.



Представитель ПАСЕ призвала "все стороны в Киргизии проявлять сдержанность, воздерживаться от насилия и найти способы решения ситуации законным путем". "С учетом последних событий я намерена инициировать доклад в комитете по политическим вопросам и демократии, чтобы проанализировать ситуацию", - отметила она.



